2019-11-10T09:00:51+03:00
Спорт

Саратовские гандболисты обыграли астраханцев

«СГАУ-Саратов» теперь находится на четвертом месте в таблице
Ольга Симонова
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В Астрахани вчера, 9 ноября, гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» обыграл местную команду «Динамо».

- Итоговая победа 31:23 в пользу нашей команды, — сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Теперь «СГАУ-Саратов» занимает четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч у саратовских гандболистов пройдет 14 ноября в 18:30 в ФОК «Юбилейный». Соперником станет клуб «Пермские медведи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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