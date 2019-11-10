Саратовские гандболисты обыграли астраханцев
«СГАУ-Саратов» теперь находится на четвертом месте в таблице
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В Астрахани вчера, 9 ноября, гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» обыграл местную команду «Динамо».
- Итоговая победа 31:23 в пользу нашей команды, — сообщает пресс-служба саратовского клуба.
Теперь «СГАУ-Саратов» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Следующий матч у саратовских гандболистов пройдет 14 ноября в 18:30 в ФОК «Юбилейный». Соперником станет клуб «Пермские медведи».
ИСТОЧНИК KP.RU