2019-11-09T21:35:52+03:00
Общество

Панков саратовским бизнесменам: Имейте уважение к жителям!

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» напомнил представителям саратовского бизнеса о том, что нельзя самоустраняться от решения проблем города и его жителей.

- Потребительское отношение к родному городу наших толстосумов всё больше и больше бросается в глаза.

Об этом говорил Вячеслав Володин во время своего визита к нам.

Обновлённый проспект Кирова пестрит надписями и вывесками на английском языке. Видно, торговля хочет только барыши собирать. Ну могли же, пока проспект ремонтируется, чуть в ремонт своих лачуг вложить. А так государство вкладывает в благоустройство, а бизнес только капитализируется. Почему так? Возможно, еще исторически думают: соберём гульдены и крышующим отдадим. Было и это. С мэра сейчас не слезем. Пусть принуждает бизнес к открытым вложениям в ремонт. А шуршание под столом монет никому не нужно.

Видим, как застройщики возводят целые микрорайоны без необходимой инфраструктуры. Социальные объекты, мемориальные парки, общедоступные места для отдыха строятся без участия саратовских бизнесменов.

Ребята, так дальше нельзя! Вы свои капиталы заработали в нашей области, так имейте уважение! К жителям в первую очередь.

И снова непонятна позиция власти, которая ранее давала разрешения на всё это безобразие - рекламу, портящую вид исторической части города, точечную застройку. Хотя все более чем понятно, что было. Кто-то в доле сидел. Хотя и кто-то за это отсидел. Рекомендую Исаеву корчевать, гнать решал и сборщиков дани. Знаю, и руководители федеральных структур к этому готовы. Вместе будем о людях думать. У аграриев с этим проще. Нужно просто спросить – будем сеять или кого-то сажать? Они говорят, лучше сеять, чем кого-то сажать, – пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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