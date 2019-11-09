В Ртищеве женщина умерла через полмесяца после избиения
В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
По предварительной версии, днем 18 октября мужчина с 39-летней женщиной гостили у общего знакомого в квартире дома на улице Советская. Женщина обозвала собутыльника, за что получила от него несколько ударов ногами по голове. После этого компания разошлась по домам.
2 ноября женщина также находилась в гостях в доме на улице Пролетарская. Там ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание, а через три дня скончалась в больнице.
Причиной смерти, как показала экспертиза, стала закрытая черепно-мозговая травма.
Сейчас обвиняемый арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU