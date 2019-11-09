В Ртищеве женщина умерла через полмесяца после избиения

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-09T19:26:16+03:00

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В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По предварительной версии, днем 18 октября мужчина с 39-летней женщиной гостили у общего знакомого в квартире дома на улице Советская. Женщина обозвала собутыльника, за что получила от него несколько ударов ногами по голове. После этого компания разошлась по домам.

2 ноября женщина также находилась в гостях в доме на улице Пролетарская. Там ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание, а через три дня скончалась в больнице.

Причиной смерти, как показала экспертиза, стала закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас обвиняемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU