Памятник основателю первого русского цирка в Саратове восстановили за ночь после критики Володина
На Воскресенском кладбище Саратова восстановили памятник Акину Никитину, основателю первого русского цирка.
Как сообщается в группе сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, работы были проведены за одну ночь.
- Вчера вечером во время выступления в СГТУ Вячеслав Володин возмутился состоянием могилы и раскритиковал местных чиновников и руководителей цирка... сразу же после этого на кладбище чудесным образом «закипела» работа, всего за ночь установили новый пятник Акиму Никитину, – говорится в сообщении.
Накануне Володин призвал ухаживать за могилой основателя первого русского цирка.
- Мало того, что цирк три года реконструируем и сотни бюджетных миллионов израсходовали, так еще и никак эти работы не завершим, – сказал он.
Вячеслав Володин о памятнике Акиму Никитину на могиле в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU