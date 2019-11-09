2019-11-09T15:50:06+03:00
Общество

Памятник основателю первого русского цирка в Саратове восстановили за ночь после критики Володина

Могила Акима Никитина находится на Воскресенском кладбище
Екатерина Семенова
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Фото со страницы volodin.saratov в соцсети InstagramФото со страницы volodin.saratov в соцсети Instagram
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На Воскресенском кладбище Саратова восстановили памятник Акину Никитину, основателю первого русского цирка.

Как сообщается в группе сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, работы были проведены за одну ночь.

- Вчера вечером во время выступления в СГТУ Вячеслав Володин возмутился состоянием могилы и раскритиковал местных чиновников и руководителей цирка... сразу же после этого на кладбище чудесным образом «закипела» работа, всего за ночь установили новый пятник Акиму Никитину, – говорится в сообщении.

Накануне Володин призвал ухаживать за могилой основателя первого русского цирка.

- Мало того, что цирк три года реконструируем и сотни бюджетных миллионов израсходовали, так еще и никак эти работы не завершим, – сказал он.

Вячеслав Володин о памятнике Акиму Никитину на могиле в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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