В Саратове подростки забрались на недостроенную высотку и швырялись кирпичами
Подростки швыряли кирпичи с карниза высотки.
Жителей Саратова возмутили забравшиеся на недостроенный дом подростки.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, двое подростков забрались на недостроенный дом на улице Политехническая, напротив дома №74/82.
Там они разгуливали по карнизу на уровне 11-го этажа и швыряли вниз кирпичи.
Анонимный пользователь опубликовал видео в группе «Саратов онлайн». Большинство комментаторов возмутились поведению детей, считая, что те поступают очень рискованно и могут упасть. Они призывают родителей наказать подростков за необдуманный поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU