В Саратове подростки забрались на недостроенную высотку и швырялись кирпичами

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-09T15:09:01+03:00

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Жителей Саратова возмутили забравшиеся на недостроенный дом подростки.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, двое подростков забрались на недостроенный дом на улице Политехническая, напротив дома №74/82.

Там они разгуливали по карнизу на уровне 11-го этажа и швыряли вниз кирпичи.

Анонимный пользователь опубликовал видео в группе «Саратов онлайн». Большинство комментаторов возмутились поведению детей, считая, что те поступают очень рискованно и могут упасть. Они призывают родителей наказать подростков за необдуманный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU