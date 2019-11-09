2019-11-09T18:53:34+03:00
Происшествия

Владелица лошади в Балаковском районе стала жертвой мошенников

Она лишилась денег при продаже животного
Екатерина Семенова
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В Балаковском районе Саратовской области женщина лишилась средств при продаже лошади.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 50-летняя жительница села Малое Перекопное опубликовала на сайте объявление о продаже животного. Ей позвонил неизвестный, заявивший, что намерен купить лошадь и готов внести аванс. Для этого он попросил не только номер банковской карты, но и зачем-то код, который придет в смс-сообщении. Якобы, без этого невозможно перечислить деньги.

Когда женщина сообщила ему код, с ее карты оказались списаны 7,5 тыс. рублей, а потенциальный покупатель отключил телефон.

По данному факту начата проверка.

- Помните, что если покупатель или продавец просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении – это мошенник! – предупреждает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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