Владелица лошади в Балаковском районе стала жертвой мошенников
В Балаковском районе Саратовской области женщина лишилась средств при продаже лошади.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 50-летняя жительница села Малое Перекопное опубликовала на сайте объявление о продаже животного. Ей позвонил неизвестный, заявивший, что намерен купить лошадь и готов внести аванс. Для этого он попросил не только номер банковской карты, но и зачем-то код, который придет в смс-сообщении. Якобы, без этого невозможно перечислить деньги.
Когда женщина сообщила ему код, с ее карты оказались списаны 7,5 тыс. рублей, а потенциальный покупатель отключил телефон.
По данному факту начата проверка.
- Помните, что если покупатель или продавец просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении – это мошенник! – предупреждает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU