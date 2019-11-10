2019-11-10T18:01:18+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл из магазина корзину с продуктами

И съел добычу
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова мужчина ограбил продуктовый магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 6 ноября в 17:20 в магазине на улице Большая Горная.

По словам администратора торговой точки, неизвестный мужчина сбежал с корзиной, в которой лежали продукты на 1,1 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан подозреваемый – ранее судимый 38-летний гражданин. Он признался в грабеже и сообщил, что успел съесть свою добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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