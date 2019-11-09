89-летний саратовец отдал мошенникам 50 тыс. рублей для спасения сына

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-09T14:41:49+03:00

Аферист заявил, что деньги нужны для решения вопроса со смертельным ДТП

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89-летний житель Заводского района Саратова стал жертвой телефонного мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожилой мужчина заплатил 50 тыс. рублей, чтобы помочь попавшему в ДТП «сыну».

Звонок в квартире пенсионера раздался в десять утра 8 ноября. Мужчина принял собеседника за своего сына. Причем тот заявил, что сбил насмерть человека, и попросил помощи. По его словам, чтобы уладить вопрос необходимо 100 тыс. рублей.

Пенсионер отправился в салон связи и перевел 50 тыс. рублей.

Вскоре выяснилось, что с настоящим сыном все в порядке, после этого пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция просит проявлять бдительность: не верить мошенникам, которые звонят с подобными историями, не принимать скоропалительных решений, проверять информацию, связаться с родственниками.

Кроме того, ни в коем случае не следует сообщать информацию о пин-коде банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU