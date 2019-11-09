89-летний саратовец отдал мошенникам 50 тыс. рублей для спасения сына
89-летний житель Заводского района Саратова стал жертвой телефонного мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожилой мужчина заплатил 50 тыс. рублей, чтобы помочь попавшему в ДТП «сыну».
Звонок в квартире пенсионера раздался в десять утра 8 ноября. Мужчина принял собеседника за своего сына. Причем тот заявил, что сбил насмерть человека, и попросил помощи. По его словам, чтобы уладить вопрос необходимо 100 тыс. рублей.
Пенсионер отправился в салон связи и перевел 50 тыс. рублей.
Вскоре выяснилось, что с настоящим сыном все в порядке, после этого пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Полиция просит проявлять бдительность: не верить мошенникам, которые звонят с подобными историями, не принимать скоропалительных решений, проверять информацию, связаться с родственниками.
Кроме того, ни в коем случае не следует сообщать информацию о пин-коде банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU