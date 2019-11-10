2019-11-10T17:19:47+03:00
Происшествия

Вор из Энгельса оставил две многоэтажки без связи

Рецидивист похищал кабели с крыш домов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области полиция задержала похитителя кабеля связи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, подозрение пало на ранее судимого за кражу 24-летнего мужчину.

Зарегистрировано два преступных эпизода. Ночью 2 октября он похитил 60 метров кабеля с крыши дома на улице Краснодарская, а 30 октября оставил без связи дом на улице Маршала Василевского.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что сдал кабель в пункт приема металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николай Панков поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
В Саратове мужчина украл из магазина корзину с продуктами
Саратовский баскетбольный «Автодор» победил «Калев»
В Марксовском районе ГИБДД остановила автомобиль с тремя мужчинами и 100 граммами героина
В Саратове открылась выставка необычных монет
Водитель иномарки в Саратове врезался в грузовик с цистерной
Социальные сети наврали саратовцам о массовом отключении воды
В Заводском районе в ДТП двух такси пострадала пассажирка
В Саратове в октябре пропал Роман Курило
У Саратова Priora врезалась в иномарку
В Красноармейске вор вытащил из квартиры домашний кинотеатр
В Саратове столкнулись машина ДПС и иномарка
Автобусу от «Happy Молла» до Усть-Курдюма добавили несколько остановок
Пожилые люди перелезают по забору в Саратове из-за раскопок во дворе
Директор музея Чернышевского празднует юбилей