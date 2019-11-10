Вор из Энгельса оставил две многоэтажки без связи

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-10T17:19:47+03:00

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В Энгельсе Саратовской области полиция задержала похитителя кабеля связи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, подозрение пало на ранее судимого за кражу 24-летнего мужчину.

Зарегистрировано два преступных эпизода. Ночью 2 октября он похитил 60 метров кабеля с крыши дома на улице Краснодарская, а 30 октября оставил без связи дом на улице Маршала Василевского.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что сдал кабель в пункт приема металла.

ИСТОЧНИК KP.RU