Вор из Энгельса оставил две многоэтажки без связи
Рецидивист похищал кабели с крыш домов
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В Энгельсе Саратовской области полиция задержала похитителя кабеля связи.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, подозрение пало на ранее судимого за кражу 24-летнего мужчину.
Зарегистрировано два преступных эпизода. Ночью 2 октября он похитил 60 метров кабеля с крыши дома на улице Краснодарская, а 30 октября оставил без связи дом на улице Маршала Василевского.
Мужчина дал признательные показания и сообщил, что сдал кабель в пункт приема металла.
ИСТОЧНИК KP.RU