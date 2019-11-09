Сергей Хованский: Саратовцы с нетерпением ждут Дворца водных видов спорта и пляжа

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-09T13:42:45+03:00

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Директор Саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, призер чемпионатов мира и Европы Сергей Хованский прокомментировал ситуацию с Дворцом водных видов спорта.

- Все мы с нетерпением ждем открытия Дворца водных видов спорта, который, как планируется, станет лучшей в регионе площадкой для подготовки профессиональных спортсменов. Уверен, после сдачи объекта возрастет уровень молодых спортсменов, которые берут пример с наших выдающихся мастеров, например, с Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова.

Важно, что этот и многие другие объекты, в том числе и в отдаленных районах, появляются благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Его позиция — чем больше в регионе разнообразных объектов для развития массового спорта, тем здоровее, а значит, счастливее будут жители области.

Саратовцы с нетерпением ждут окончания реализации и другого проекта спикера ГД — пляжа на Набережной. Ведь пляж – это отличное место не только для отдыха, но и для спорта. Надеюсь, что здесь будут не только песок, но и спортивные площадки. На открытом воздухе можно будет проводить различные любительские соревнования, открытые тренировки саратовских спортсменов. Это привлечет еще больше молодежи.

Еще хочу отметить, что мне очень импонирует жесткая позиция Вячеслава Володина о необходимости санкций к недобросовестным подрядчикам. Такому подходу стоит поучиться всем, – заявил Сергей Хованский.

ИСТОЧНИК KP.RU