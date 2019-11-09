2019-11-09T13:42:45+03:00
Общество

Сергей Хованский: Саратовцы с нетерпением ждут Дворца водных видов спорта и пляжа

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор Саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, призер чемпионатов мира и Европы Сергей Хованский прокомментировал ситуацию с Дворцом водных видов спорта.

- Все мы с нетерпением ждем открытия Дворца водных видов спорта, который, как планируется, станет лучшей в регионе площадкой для подготовки профессиональных спортсменов. Уверен, после сдачи объекта возрастет уровень молодых спортсменов, которые берут пример с наших выдающихся мастеров, например, с Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова.

Важно, что этот и многие другие объекты, в том числе и в отдаленных районах, появляются благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Его позиция — чем больше в регионе разнообразных объектов для развития массового спорта, тем здоровее, а значит, счастливее будут жители области.

Саратовцы с нетерпением ждут окончания реализации и другого проекта спикера ГД — пляжа на Набережной. Ведь пляж – это отличное место не только для отдыха, но и для спорта. Надеюсь, что здесь будут не только песок, но и спортивные площадки. На открытом воздухе можно будет проводить различные любительские соревнования, открытые тренировки саратовских спортсменов. Это привлечет еще больше молодежи.

Еще хочу отметить, что мне очень импонирует жесткая позиция Вячеслава Володина о необходимости санкций к недобросовестным подрядчикам. Такому подходу стоит поучиться всем, – заявил Сергей Хованский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец лишился 91 тыс. рублей после звонка лже-сотрудника банка
Снос незаконных строений ведется постоянно: В мэрии Саратова не подтвердили массовое уничтожение гаражей
В Саратове сносят незаконные постройки
В столкновении с грузовиком пострадала 17-летняя пассажирка легковушки в Энгельсе
На 3-й Дачной встали троллейбусы
Татьяна Загородняя отмечает день рождения
В Марксе ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся
В столкновении двух автобусов в Энгельсе пострадала пассажирка
В Балтае мужчина до смерти забил сожительницу из ревности
Дмитрий Аяцков отмечает день рождения
Субботний день в Саратовской области пройдет без осадков и с ветром
Панков: Володин напомнил об отсутствии саратовских миллиардеров в благотворительных проектах
В «Парке покорителей космоса» гостей будут кормить едой из тюбиков
Володин рассказал, зачем приезжал вместе с Абрамовичем на место приземления Гагарина
Следователи проверяют гибель двух женщин в сгоревшем доме под Вольском
В аэропорту «Гагарин» побит рекорд по числу пассажиров
В Саратове поймали рецидивиста, укравшего телефон
В Энгельсе отметили юбилей Центра немецкой культуры
Новый собственник обанкротившегося Саратовского завода стройматериалов собирается начать производство
Чиновники и представители надзорных органов власти обсудили планы по организации отдыха детей будущим летом
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Дмитрий Олейник: Черви УК «Красная» и долги их владельца
«Ситимобил» стал еще выгоднее в самый «зеленый» день в году
Роман Абрамович может стать инвестором строительства Парка покорителей космоса в Энгельсе
В Саратовской области почти на 3% за год выросли цены на бензин