Женщину зажало в «десятке» после столкновения с «пятнадцатой» в Энгельсе
Пострадавшую из машины вырезали спасатели
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В Энгельсе после ДТП женщина оказалась зажата в салоне автомобиля.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115.
Пострадал водитель «пятнадцатой», а зажата оказалась женщина из «десятки».
На место выезжали энгельсские спасатели, они разрезали кузов гидравлическим инструментом и передали пострадавшую врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU