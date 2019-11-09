2019-11-09T16:56:58+03:00
Происшествия

Женщину зажало в «десятке» после столкновения с «пятнадцатой» в Энгельсе

Пострадавшую из машины вырезали спасатели
Екатерина Семенова
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В Энгельсе после ДТП женщина оказалась зажата в салоне автомобиля.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115.

Пострадал водитель «пятнадцатой», а зажата оказалась женщина из «десятки».

На место выезжали энгельсские спасатели, они разрезали кузов гидравлическим инструментом и передали пострадавшую врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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