В Марксе ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся
Пассажирка оказалась зажата в салоне
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В Марксе Саратовской области автомобиль ВАЗ-21012 вылетел в кювет.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Кирова.
По предварительной версии, 29-летний водитель ВАЗ-21012 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
На место выезжали марксовские спасатели, они достали из салона зажатую пассажирку. 29-летняя пострадавшая была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU