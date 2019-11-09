2019-11-09T10:20:52+03:00
Происшествия

В Марксе ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся

Пассажирка оказалась зажата в салоне
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области автомобиль ВАЗ-21012 вылетел в кювет.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Кирова.

По предварительной версии, 29-летний водитель ВАЗ-21012 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

На место выезжали марксовские спасатели, они достали из салона зажатую пассажирку. 29-летняя пострадавшая была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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