В Марксе ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-09T10:20:52+03:00

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В Марксе Саратовской области автомобиль ВАЗ-21012 вылетел в кювет.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Кирова.

По предварительной версии, 29-летний водитель ВАЗ-21012 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

На место выезжали марксовские спасатели, они достали из салона зажатую пассажирку. 29-летняя пострадавшая была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU