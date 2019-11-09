В Балтае мужчина до смерти забил сожительницу из ревности
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 49-летнему жителю Балтая.
По версии следствия, мужчина приревновал 40-летнюю сожительницу. Якобы, пока он работал вахтовым методом, она оказывала знаки внимания другому. 19 августа во время застолья мужчина начал предъявлять претензии, а в ответ на оправдания женщины принялся ее избивать.
После этого на следующую ночь пострадавшая скончалась. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и гематома мозга.
Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU