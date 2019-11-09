2019-11-09T09:16:56+03:00
Происшествия

В Балтае мужчина до смерти забил сожительницу из ревности

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 49-летнему жителю Балтая.

По версии следствия, мужчина приревновал 40-летнюю сожительницу. Якобы, пока он работал вахтовым методом, она оказывала знаки внимания другому. 19 августа во время застолья мужчина начал предъявлять претензии, а в ответ на оправдания женщины принялся ее избивать.

После этого на следующую ночь пострадавшая скончалась. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и гематома мозга.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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