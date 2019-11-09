Дмитрий Аяцков отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-09T08:42:31+03:00

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9 ноября отмечает день рождения Дмитрий Аяцков, бывший губернатор Саратовской области.

Дмитрий Аяцков родился в 1950 году в селе Калинино Балтайского района.

Он закончил Саратовский сельскохозяйственный институт, работал первым заместителем главы администрации Саратова, был сенатором Совета Федерации от Саратовской области.

1 сентября 1996 года стал губернатором Саратовской области и проработал в этой должности до 2005 года.

С 2017 года избран президентом СГТУ. Также является президентом Приволжской книжной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU