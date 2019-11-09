Дмитрий Аяцков отмечает день рождения
Бывшему губернатору Саратовской области исполнилось 69 лет
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9 ноября отмечает день рождения Дмитрий Аяцков, бывший губернатор Саратовской области.
Дмитрий Аяцков родился в 1950 году в селе Калинино Балтайского района.
Он закончил Саратовский сельскохозяйственный институт, работал первым заместителем главы администрации Саратова, был сенатором Совета Федерации от Саратовской области.
1 сентября 1996 года стал губернатором Саратовской области и проработал в этой должности до 2005 года.
С 2017 года избран президентом СГТУ. Также является президентом Приволжской книжной палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU