В «Парке покорителей космоса» гостей будут кормить едой из тюбиков

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-08T18:39:36+03:00

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Руководитель «Центра исследований экономики культуры и городского развития» МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков выступая в СГТУ имени Ю.Гагарина в Саратове раскрыл некоторые детали проекта «Парк покорителей космоса», который презентовал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

- Коллеги, мы с вами не первый раз обсуждаем эту концепцию, задача очень большая. Следует сделать шаг за пределы возможностей. Именно поэтому проект будет называться «Парк покорителей космоса». Кроме того, мы будем обсуждать с СГТУ возможность создания «Маршрута 108 минут». Именно столько Гагарин провел в космосе. На нем будет размещена зона отдыха, с кортами питания, в том числе, космической едой, которой питаются космонавты. Также маршрут будет проходить через место приземления Гагарина и мемориальный комплекс, посвященный освоению космоса.

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Там будет создан амфитеатр для проведения концертов, стена славы с именами космонавтов. В это вовлечены и музей космонавтики Москвы, и планетарий, и МГУ. Это будет парк национальной гордости. Гагарин был первым в космосе и приземлился на саратовской земле. Это навсегда, это нужно сохранить и увековечить, - заявил Сергей Капков.

Напомним, Сергей Капков реализовал проект реконструкции парка Горького в Москве.

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем-телеграм-канале «Пара слов» отметил, что Капков, «как реализатор идеи, немного, а точнее многого не раскрыл из той задумки, что обсуждал с Володиным».

Предположительно поток посетителей «Парк покорителей космоса» составит около полумиллиона человек в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU