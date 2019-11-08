Володин рассказал, зачем приезжал вместе с Абрамовичем на место приземления Гагарина

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-08T17:46:52+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, выступая в СГТУ презентовал идею создания «Парка покорителей космоса» имени Юрия Гагарина.

- Уважаемые коллеги! Мы должны осознать, что история покорения космоса началась именно здесь. Мы должны приумножить все это и сохранить для тех, кто будет после нас. "Парк покорителей космоса" это задача мирового уровня! Нам есть чем гордится и все это создаёт уникальный имидж Саратовской области. Многое будет зависить от того, кто станет проектировать парк.

Володин рассказал, что сегодня, 8 ноября, он побывал на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области вместе с другим уроженцем региона – бизнесменом Романом Абрамовичем.

- Он создал многие уникальные и современные вещи в Москве. Более 10 лет назад он помог Саратовской области с искусственными футбольными полями, в частности, в Саратове и Хвалынске, - заметил Володин об Абрамовиче. Он назвал его, в том числе, и «просто хорошим человеком».

Для строительства «Парка покорителей космоса» на этом месте, разработки его дизайна будут привлечены специалисты из-за границы.

- Это будет не только строительством нового парка, к которому мы будем привлекать лучших архитекторов, но и новой школой архитектуры для местных студентов. Такая возможность очень немаловажна. Как правило, мы заказываем проекты для реставрации в регионе из Москвы. Но если будет своя школа, свои специалисты, то это будет другой уровень.

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Проект по созданию архитектурой школы, возможно, будет иметь межрегиональный статус. К делу будут привлечены специалисты МГУ.

По словам Вячеслава Володина это позволит по новому смотреть на Саратов и в целом - на наш регион, который является родоначальником освоения космоса.

Схема будущего парка

ИСТОЧНИК KP.RU