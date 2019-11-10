Подведены итоги фотоконкурса «Мисс КП-Саратов» в сентябре

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-10T08:54:13+03:00

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По итогам читательского голосования обладательницей титула в первом осеннем конкурсе «Мисс КП-Саратов» стала Валентина Хохонина.

- Я активный и позитивный человек. Безумно люблю свою семью и всегда прихожу на помощь своим друзьям! Люблю гулять по нашему славному городу Саратову, ведь, гуляя по нашим улочкам, можно увидеть всю ту мощь и красоту, которой раньше славился наш любимый город! — рассказала о себе наша Мисс.

Влаентина Хохонина

Практически единогласным решением жюри обладательницей второго титула стала Анна Коннова.

- Я давно наблюдаю за конкурсом «Мисс-КП Саратов» и вот решила попробовать и свои силы! Что рассказать о себе... сейчас в моей жизни есть два увлечения: я веду бьюти-блог и кулинарный блог (хочу научить людей простой, бюджетной и вкусной домашней кухни). Но самое главное, даже, в какой-то мере, смысл жизни — это мой чудо-питомец, пума Лекса! Также я часто и активно принимаю участие в фотосессиях, в том числе — рекламных, — поделилась информацией о себе Анна.

Анна Коннова

В этом месяце итоги фотоконкурса подводили:

- Мария Усова, генеральный директор ИД «Волга-Медиа»;

- Антон Угольков, редактор газеты «Комсомольская правда» в Саратове;

- Игорь Соловьев, фотограф, основатель и руководитель фотостудии «Белая Дверь»;

- Анна Фомица, «Мисс Студенчество Саратовской области-2018», «Первая вице-мисс Студенчество России-2018», «Краса Приволжского федерального округа-2018»;

- Дмитрий Чупис, фотограф;

- Тамара Пенкина, фотограф, психолог.

Победительницы получат бесплатную фотосессию от партнеров конкурса, Игоря Соловьёва и фотостудии «Белая дверь». Их портреты будут напечатаны в специальной рубрике на обложке «Комсомолки».

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Хочешь тоже попасть на обложку? Заявки на участие в конкурсе принимаются на адрес saratov.kp@yandex.ru — фотография в любом формате, контактные данные и короткий рассказ (2-3 предложения) о себе. Допускаются в том числе заявки от девушек, уже принимавших участие в конкурсе (за исключением победительниц).

ИСТОЧНИК KP.RU