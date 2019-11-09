В Саратове пройдет день корейской культуры

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-09T15:35:34+03:00

Мероприятие проводится в третий раз

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В Саратове 10 ноября состоится третий фестиваль «День корейской культуры».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, организатором является корейский центр «Тонмакколь».

Гостей ждет программа с играми, конкурсами, презентацией корейской письменности и выступлениями саратовских коллективов современного корейского танца.

Меропритяие пройдет в Городском доме культуры национального творчества на улице Орджоникидзе,1 в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU