Начальник полиции встретился с семьями погибших полицейских
Руководство ГУ МВД по Саратовской области провело встречу с членами семей сотрудников, погибших при исполнении долга.
- Сотрудники органов внутренних дел делают все, чтобы отвести удар терроризма и преступности от своих сограждан. И делают это, даже ценой своей собственной жизни, — отметил Николай Трифонов, начальник полиции Саратовской области.
В мероприятии приняли участие протоирей и член Общественного совета при региональном главке Анатолий Страхов и заместитель муфтия Саратовской области по общественным отношениям Ахмет Махметов.
Всего в Саратовской области 93 семьи семьи с погибшими сотрудниками органов внутренних дел. В шести из них воспитывают шесть несовершеннолетних детей.
Детям погибших сотрудников полиции оказывается поддержка. Так, 44 ребенка получили образование в ведущих вузах. Родственники получают помощь в трудоустройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU