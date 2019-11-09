Начальник полиции встретился с семьями погибших полицейских

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-09T18:02:32+03:00

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Руководство ГУ МВД по Саратовской области провело встречу с членами семей сотрудников, погибших при исполнении долга.

- Сотрудники органов внутренних дел делают все, чтобы отвести удар терроризма и преступности от своих сограждан. И делают это, даже ценой своей собственной жизни, — отметил Николай Трифонов, начальник полиции Саратовской области.

В мероприятии приняли участие протоирей и член Общественного совета при региональном главке Анатолий Страхов и заместитель муфтия Саратовской области по общественным отношениям Ахмет Махметов.

Всего в Саратовской области 93 семьи семьи с погибшими сотрудниками органов внутренних дел. В шести из них воспитывают шесть несовершеннолетних детей.

Детям погибших сотрудников полиции оказывается поддержка. Так, 44 ребенка получили образование в ведущих вузах. Родственники получают помощь в трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU