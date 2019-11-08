В Саратове поймали рецидивиста, укравшего телефон
Мужчина сознался в содеянном
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В апреле 2019 года у жителя Волжского района Саратова украли сотовый телефон стоимостью 12 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» сотрудники полиции задержали предполагаемого вора, 25-летнего рецидивиста из этого же города.
Мужчина сознался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU