Новый собственник обанкротившегося Саратовского завода стройматериалов собирается начать производство
Обанкротившееся ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» в поселке Александровка 4 ноября купили на аукционе.
- Предложение о покупке представил индивидуальный предприниматель Алексей Кочетков. Оформление сделки уже завершается. По информации нового собственника и арбитражного управляющего Владимира Агеева кредиторскую задолженность будут погашать за счет продажи имущества предприятия-должника. Уже в ноябре работникам начнут выплачивать долги по зарплате, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.
Новый собственник планирует в ближайшее время запустить производство. Возможно, что к следующему сезону завод восстановит свои позиции на рынке стройматериалов.
ИСТОЧНИК KP.RU