Новый собственник обанкротившегося Саратовского завода стройматериалов собирается начать производство

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-08T16:27:29+03:00

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Обанкротившееся ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» в поселке Александровка 4 ноября купили на аукционе.

- Предложение о покупке представил индивидуальный предприниматель Алексей Кочетков. Оформление сделки уже завершается. По информации нового собственника и арбитражного управляющего Владимира Агеева кредиторскую задолженность будут погашать за счет продажи имущества предприятия-должника. Уже в ноябре работникам начнут выплачивать долги по зарплате, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Новый собственник планирует в ближайшее время запустить производство. Возможно, что к следующему сезону завод восстановит свои позиции на рынке стройматериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU