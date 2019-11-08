Дмитрий Олейник: Черви УК «Красная» и долги их владельца

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-08T16:06:23+03:00

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Саратовский политолог Дмитрий Олейник прокомментировал ситуацию с УК «Красная».

- В начале ноября пришло письмо, повествующее о коммунальных проблемах жителей дома №7 по улице Топольчанская в Саратове. Копию данного обращения мы переправили в ГЖИ. Признаюсь, был очень удивлен, когда узнал, что проблемный дом находится в управлении УК «Красная», имеющей непосредственное отношение к видным саратовским депутатам от КПРФ Бондаренко и Анидалову.

Мне не понятно, зачем браться за трудное дело управления жилым фондом, когда на это совершенно нет времени, и, скорее всего, необходимого опыта. Двух пламенных трибунов можно лицезреть на заседаниях почти всех комитетов областной думы и комиссий Общественной палаты, частые и активные гости они и в администрации Саратова. Излишне говорить, что ни одна сколько-нибудь заметная протестная акция в городе без их участия не проходит.

Где бы ни присутствовал товарищ Бондаренко, всегда у него находятся доводы и слова обличения несправедливости, а также смартфон и мегафон, чтобы все это громко озвучить, зафиксировать и опубликовать. Почти везде. Затопленный подвал с червями в доме на Топольчанской депутата Николая Бондаренко интересует, видимо, куда меньше, чем публичные акции и мероприятия. Червей же мегафоном не запугаешь, и шариков черных на всю грязную воду не хватит, ни вынести, ни даже прикрыть. Скукотища.

Впрочем, чему удивляться, мало ли у нас нерадивых коммунальщиков. Вот только в красное они не рядятся, берегут миф, что при коммунистах было лучше, в том числе в ЖКХ, и неважно, что жилой фонд был гораздо новее. Тут же сплошное саморазоблачение, как УК не назови: хоть «Красная», хоть «Серпастомолоткастая», а той ответственности, которая была у старых коммунистов, у новых членов КПРФ нет и в помине. Нынешние за словом в карман не полезут, а руки приложить и порядок навести не могут. Или не барское это дело — подвалы с нечистотами откачивать?

Иллюзий относительно порядочности и ответственности местечковых вождей от КПРФ в Саратове уже давно ни у кого нет. Последняя новость о Бондаренко, который имеет огромный долг за услуги ЖКХ по своей квартире, — просто вишенка на торте. Видимо, черви в подвале Николая еще не завелись, потому что он живет не в Ленинском районе, где УК «Красная» вносит посильный вклад в разруху. Зато причину своего отказа от коммунальных платежей он теперь может обосновать со знанием дела и опираясь на накопленный опыт. Мол, у них в доме идет борьба за право управления. Он так и заявил журналистам: «И как депутат, и как гражданин я прекрасно знаю, что такое борьба управляющих организаций», забыв только напомнить, что и сам значится учредителем одной из них.

Рассуждения депутата о своем долге на уровне безграмотного потребителя на подъездной скамейке: пусть там сначала порешают все вопросы, наведут порядок, а потом он, может, и оплатит десятки тысяч своих долгов. И не раньше. Хороший пример для жителей дома на Топольчанской? Вот такие примеры и показывают, на мой взгляд, истинную суть людей, особенно политиков. Организовать работу не можем, оплатить чужую тоже не можем, но знаем, что, кому и как надо делать, и всегда готовы обличать и учить жизни. Товарищ Бондаренко, может, пора уже окончательно из политиков переквалифицироваться в управдомы, пока вы все социалистические мифы не порушили? — отметил Олейник.

ИСТОЧНИК KP.RU