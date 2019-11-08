«Ситимобил» стал еще выгоднее в самый «зеленый» день в году

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-08T16:08:29+03:00

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Сервис заказа такси «Ситимобил» присоединяется к «Зеленому дню» Сбербанка и дарит до 20% на поездки всем пассажирам.

«Зеленый день» приурочен к 178-му дню рождения Сбербанка, это самый выгодный день в году. Сбербанк и компании из его экосистемы, в которую входит и агрегатор такси «Ситимобил», предоставят всем жителям России выгодные условия и скидки на продукты и сервисы.

Все частные клиенты сервиса «Ситимобил» 11 и 12 ноября смогут воспользоваться услугами такси со скидкой до 20%, аналогичные условия будут действовать для корпоративных клиентов сервиса в период с 11 по 17 ноября.

- Мы рады принять участие в «Зеленом дне» от наших коллег из Сбербанка. Благодаря этой инициативе все жители России смогут воспользоваться нашими услугами со скидкой, — отмечает Георгий Лобушкин, директор по связям с общественностью «Ситимобил». — Такие акции дают людям возможность чаще пользоваться такси в своей повседневной жизни в качестве альтернативы личному автомобилю и общественному транспорту.

В этом году Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд рублей. Компании намерены создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка).

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и на платформе VK Mini Apps. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. Уже к декабрю 2018 года «Ситимобил» показал 16-кратный рост: 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместно с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club. В 2019 году компания начала активную региональную экспансию и запустила уже 12 городов за пределами Москвы и МО.

ИСТОЧНИК KP.RU