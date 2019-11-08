Роман Абрамович может стать инвестором строительства Парка покорителей космоса в Энгельсе
Вячеслав Володин и Роман Абрамович посетили место приземления Юрия Гагарина.
«Зачем Роман Абрамович приехал в Саратовскую область?»
Такой вопрос появился в группе сторонников спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.
Как отмечается, сегодня председатель ГД Вячеслав Володин и крупный бизнесмен Роман Абрамович посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Они обсудили концепцию строительства Парка покорителей космоса.
Проект может быть реализован методом государственно-частного партнерства. Бизнесмен откликнулся на просьбу Вячеслава Володина о поддержке и готов стать инвестором. Он приехал именно для того, чтобы лично ознакомиться с проектом.
Напомним, что Парк покорителей космоса должны начать строить уже в следующем году.
Примечательно, что Роман Абрамович родился в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU