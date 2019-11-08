2019-11-08T16:01:28+03:00
Общество

Роман Абрамович может стать инвестором строительства Парка покорителей космоса в Энгельсе

Бизнесмен вместе с Вячеславом Володиным ознакомился с проектом
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин и Роман Абрамович посетили место приземления Юрия Гагарина.

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«Зачем Роман Абрамович приехал в Саратовскую область?»

Такой вопрос появился в группе сторонников спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.

Как отмечается, сегодня председатель ГД Вячеслав Володин и крупный бизнесмен Роман Абрамович посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Они обсудили концепцию строительства Парка покорителей космоса.

Проект может быть реализован методом государственно-частного партнерства. Бизнесмен откликнулся на просьбу Вячеслава Володина о поддержке и готов стать инвестором. Он приехал именно для того, чтобы лично ознакомиться с проектом.

Напомним, что Парк покорителей космоса должны начать строить уже в следующем году.

Примечательно, что Роман Абрамович родился в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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