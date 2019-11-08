2019-11-08T15:58:01+03:00
Общество

Поездка из Саратова в Крым на поезде обойдется минимум в 4,9 тыс. рублей

Стартовали продажи железнодорожных билетов на полуостров
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В России стартовали продажи железнодорожных билетов до Крыма.

Доехать до полуострова можно из Санкт-Петербурга или Москвы на поездах частной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Плацкарт обойдется от 3,5 тыс. рублей, купе — от 3,9 тыс. рублей.

С 24 декабря появятся рейсы из Москвы до Симферополя: около 2,9 тыс. рублей за плацкарт и 9,9 тыс. рублей в СВ.

При этом жителям Саратова придется еще добираться до Москвы и Санкт-Петербурга. На указанные даты стоимость поездки в поезде до Санкт-Петербурга составит 2,7 тыс. рублей в плацкарте и 3,5 тыс. рублей в купейном вагоне. До Москвы — на уровне 2 тыс. рублей в плацкарте и 3 тыс. рублей в купе. Цены приведены приблизительные, так как значительно отличаются в зависимости от поезда.

Таким образом, поездка в Крым на поезде обойдется жителю Саратовской области ориентировочно 6,2–7,4 тыс. рублей через Санкт-Петербург. Или 4,9–12,9 тыс. рублей через Москву.

Впрочем, уже сейчас можно долететь самолетом. Из аэропорта «Гагарин» билет на сегодня, 8 ноября, стоит от 11,7 тыс. рублей. А 23 декабря можно будет улететь за 6,6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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