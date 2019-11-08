2019-11-08T13:28:45+03:00
Происшествия

На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины

Гражданок нашли у печки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 ноября, в частном заброшенном доме на улице Ленина, 1 в селе Багай-Барановка Саратовской области произошел пожар.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие огнеборцы обнаружили у печки 49 и 70-летних мертвых женщин, у которых нет определенного места жительства.

Площадь возгорания составила 2 кв.м .

На месте работает полиция, следователи СУ СК, пожарные. Выясняются обстоятельства гибели женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на Nissan сбил мужчину
В Саратове парень украл через банк онлайн почти 40 тыс. рублей
В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока
В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»
Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе
«Агростартап» для фермеров
В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
В Марксе Ford Focus сбил велосипедиста
В Саратове открыта точка буккроссинга
В Ртищеве парень угнал машину и устроил аварию
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске «Москвич» сбил пенсионерку