На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины
Гражданок нашли у печки
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Сегодня, 8 ноября, в частном заброшенном доме на улице Ленина, 1 в селе Багай-Барановка Саратовской области произошел пожар.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие огнеборцы обнаружили у печки 49 и 70-летних мертвых женщин, у которых нет определенного места жительства.
Площадь возгорания составила 2 кв.м .
На месте работает полиция, следователи СУ СК, пожарные. Выясняются обстоятельства гибели женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU