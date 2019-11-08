В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-08T13:22:16+03:00

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В саратовском Городском центре им. П.А. Столыпина открылась выставка картин мастера Сергея Королева «Зеркала времен».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие можно посетить с 9:00 до 18:00 каждый будний день до конца года по адресу: Первомайская улица 47\53.

Художник представил картины на основе верблюжьего молока, и на уникальной бумаге ручной работы.

Автор отметил, что он уделяет большое внимание поверхности произведения, картинной плоскости, которая имеет большое значение для формирования пространства, а характер композиций и особое решение поверхности формируют специфическую динамику полотен.

ИСТОЧНИК KP.RU