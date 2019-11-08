В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-08T13:18:36+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из магазина по продаже компьютерной техники на улице Комарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные 23 октября унесли из торговой точки колонки JBL.

Предполагаемого преступника задержали, ими оказались 16 и 17-летние учащиеся колледжа, на которых завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU