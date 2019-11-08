В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Преступление произошло на улице Комарова
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из магазина по продаже компьютерной техники на улице Комарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные 23 октября унесли из торговой точки колонки JBL.
Предполагаемого преступника задержали, ими оказались 16 и 17-летние учащиеся колледжа, на которых завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU