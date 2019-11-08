Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Состязались кадеты и юниоры
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В Гомеле прошел 7-й чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов и 3-й чемпионат Европы среди глухих кадетов и юниоров.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, чемпионат собрал свыше 100 соперников из 11 стран.
Так, энгельсский спортсмен, кандидат в мастера спорта Владимир Мальцев стал победителем первенства Европы по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов в юниорском турнире в весовой категории до 80 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU