Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-08T13:15:24+03:00

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6 ноября на факультете «Высшая школа государственного управления» Поволжского института управления РАНХиГС слушатели регионального проекта «Школа молодых управленцев» и студенты 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» приняли участие в обсуждении хода реализации национальных проектов на территории Саратовской области.

Отправной точкой дискуссии стала лекция начальника отдела проектной деятельности — регионального проектного офиса управления развития электронного правительства и административной реформы министерства экономического развития Саратовской области Ивана Александрова. Спикер рассказал о логике формирования и реализации национальных проектов, организации работы органов исполнительной власти области по исполнению региональных проектов, привел наглядные примеры отчетности об исполнении контрольных точек региональных проектов.

Слушатели Школы, на данный момент проходящие активную подготовку к процедуре защиты своих проектов, задали вопросы о распределении организационно-функциональных ролей в команде проекта, формах стимулирования гражданских служащих Саратовской области за участие в проектной деятельности. Среди участников обсуждения развернулась интересная дискуссия о прозрачности ответственности участников региональных проектов, подходах к формулированию контрольных точек, исполнении отчетной документации.

- Общение с руководителем проектного офиса в рамках «Школы молодых управленцев» дало понимание специфики региональных проектов — от порядка разработки до процессов формирования отчетности, — отметила слушатель проекта Виктория Осийчук. — Несомненно, данные знания будут полезны при работе с профильными органами власти Саратовской области».

Организатор встречи, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Наталья Гегедюш рассказала о значении проведения подобных мероприятий.

- Возможность открытого диалога слушателей и студентов с руководителем регионального проектного офиса является следствием многолетнего сотрудничества нашего Института с министерством экономического развития области по различным направлениям реформирования государственного управления. Привлечение представителей работодателей, а в нашем случае, это государственные гражданские служащие, к реализации учебного процесса обеспечивает его практикоориентированность, — уверена она.

ИСТОЧНИК KP.RU