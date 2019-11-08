В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Мальчик во всем признался
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В отдел полиции Ленинского района Саратова 6 ноября в 13:42 обратилась гражданка, которая проживает в комнате на Школьной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 ноября она распивала алкоголь с соседями, а потом обнаружила пропажу телефона.
Вчера, 7 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 15-летний парень, житель этой же комнаты.
Юноша во всем признался, на него завели уголовное дело и изъяли похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU