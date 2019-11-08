В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-08T13:47:15+03:00

Мальчик во всем признался

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В отдел полиции Ленинского района Саратова 6 ноября в 13:42 обратилась гражданка, которая проживает в комнате на Школьной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 ноября она распивала алкоголь с соседями, а потом обнаружила пропажу телефона.

Вчера, 7 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 15-летний парень, житель этой же комнаты.

Юноша во всем признался, на него завели уголовное дело и изъяли похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU