Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
Назначены судебно-медицинские экспертизы
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи в селе Узморье.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее сообщалось, что рано утром 8 ноября житель села вернулся домой с ночной смены и обнаружил 36-летнюю жену и мать четырех детей мертвыми. По предварительной версии, причиной смерти стал угарный газ от горелки.
Сейчас следователи устанавливают картину трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU