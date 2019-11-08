2019-11-08T13:44:48+03:00
Происшествия

Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом

Назначены судебно-медицинские экспертизы
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи в селе Узморье.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что рано утром 8 ноября житель села вернулся домой с ночной смены и обнаружил 36-летнюю жену и мать четырех детей мертвыми. По предварительной версии, причиной смерти стал угарный газ от горелки.

Сейчас следователи устанавливают картину трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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