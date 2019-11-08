В Саратове открыта точка буккроссинга
Обмен книгами продлится неделю
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В Саратове будет работать точка буккроссинга, которая действует на базе Городского центра имени П. А. Столыпина.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, обменять книги можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на Первомайской улице, 47/53.
Граждане смогут найти на полках детективы, классические и детские произведения, фантастику. Чтобы получить книги, нужно отдать какое-либо свое произведение.
ИСТОЧНИК KP.RU