2019-11-08T13:40:26+03:00
Общество

В Саратове открыта точка буккроссинга

Обмен книгами продлится неделю
Дарья Вострикова
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В Саратове будет работать точка буккроссинга, которая действует на базе Городского центра имени П. А. Столыпина.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, обменять книги можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на Первомайской улице, 47/53.

Граждане смогут найти на полках детективы, классические и детские произведения, фантастику. Чтобы получить книги, нужно отдать какое-либо свое произведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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