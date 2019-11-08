Саратовский спортсмен выиграл Кубок Черного моря по sup-серфингу
В Сочи с 1 по 4 ноября проходил Кубок Черного моря по sup-серфингу.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, конкурс проводится в четвертый раз, он собрал 50 участников из 16 городов России.
Саратовская региональная федерация сапсерфинга и клуб любителей сапбординга «SupSaratov» впервые участвовала в таком мероприятии.
В технической гонке среди любителей лучшим стал саратовский спортсмен Сергей Синельник.
Марафон принес волжским спортсменам пятое и шестое места, а сборная команда Саратовской и Самарской областей заняла четвертое место в гонках на четырехместных сапбордах.
ИСТОЧНИК KP.RU