2019-11-08T13:04:56+03:00
Общество

Саратовский спортсмен выиграл Кубок Черного моря по sup-серфингу

Состязание проводится в четвертый раз
Дарья Вострикова
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В Сочи с 1 по 4 ноября проходил Кубок Черного моря по sup-серфингу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, конкурс проводится в четвертый раз, он собрал 50 участников из 16 городов России.

Саратовская региональная федерация сапсерфинга и клуб любителей сапбординга «SupSaratov» впервые участвовала в таком мероприятии.

В технической гонке среди любителей лучшим стал саратовский спортсмен Сергей Синельник.

Марафон принес волжским спортсменам пятое и шестое места, а сборная команда Саратовской и Самарской областей заняла четвертое место в гонках на четырехместных сапбордах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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