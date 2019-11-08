В Воскресенском районе парни угнал ВАЗ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-08T12:00:32+03:00

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Полиция Воскресенского района раскрыла угон у 30-летнего жителя села Славянка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 ноября с 2:00 до 7:20 кто-то выкатил ВАЗ-2107 со двора дома на проезжую часть, поскольку ключи находились в автомобиле.

Ключи находились в транспорте, поэтому 21-летний рецидивист-наркоман и его 24-летний сообщник смогли совершить преступление.

На парней завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU