В Воскресенском районе парни угнал ВАЗ
Машину вернули владельцу
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Полиция Воскресенского района раскрыла угон у 30-летнего жителя села Славянка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 ноября с 2:00 до 7:20 кто-то выкатил ВАЗ-2107 со двора дома на проезжую часть, поскольку ключи находились в автомобиле.
Ключи находились в транспорте, поэтому 21-летний рецидивист-наркоман и его 24-летний сообщник смогли совершить преступление.
На парней завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU