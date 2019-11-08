Спикер Госдумы призвал мэра Саратова прислушаться к просьбам жителей Солнечного-2

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-08T12:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Солнечном-2 местные жители просят мэра решить проблему с общественным транспортом.

Во время посещения 8 ноября строительства Дворца водных видов спорта в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал жителей, которые обратились к мэру по вопросу транспортной доступности нового объекта. Здание строится фактически в поле, в отдалении от жилых массивов. По словам местных жителей, даже у молодежи занимает 40 минут, чтобы дойти сюда. Прямого автобусного сообщения нет.

- Если мы от каждого дома пустим прямые автобусы, вы здесь вообще не проедете, — заметил мэр Михаил Исаев.

Ему предложили обдумать логистику и предложить точку, откуда транспорт мог бы собирать большее количество жителей одной части поселка Солнечный-2 и доставлять в другую.

ИСТОЧНИК KP.RU