В Саратовской области пройдут концерты армянской общины
Намечены выступления в нескольких городах
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В Саратовской области армянская община «Крунк » организовывает праздничные концерты «Пока мы вместе — мы едины».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона, 10 ноября праздник пройдет в Вольске на площади 10-летия Октября в 14:00, 17 ноября — в ершовском Доме культуры в 11:00, 24 ноября — в Пугачеве на Революционном проспекте, 17.
Зрители увидят танцевальный ансамбль «Крунк», вокальный ансамбль «Сатеник» и другие творческие коллективы и артисты.
ИСТОЧНИК KP.RU