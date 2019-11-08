2019-11-08T12:36:44+03:00
Общество

В Саратовской области пройдут концерты армянской общины

Намечены выступления в нескольких городах
Дарья Вострикова
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В Саратовской области армянская община «Крунк » организовывает праздничные концерты «Пока мы вместе — мы едины».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона, 10 ноября праздник пройдет в Вольске на площади 10-летия Октября в 14:00, 17 ноября — в ершовском Доме культуры в 11:00, 24 ноября — в Пугачеве на Революционном проспекте, 17.

Зрители увидят танцевальный ансамбль «Крунк», вокальный ансамбль «Сатеник» и другие творческие коллективы и артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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