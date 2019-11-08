В Саратовской области водителей предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-08T12:33:44+03:00

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Госавтоинспекция Саратовской области предупреждает жителей региона о тумане с видимостью 500 метров и менее, что может стать причиной ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, граждан призывают вести дорогу аккуратнее, поскольку в такую погоду предметы могут выглядеть более отдаленными, чем есть на самом деле, а влажные дороги уменьшает сцепление колес с трассой.

Лучше избегать езды на высоких скоростях и с резкими маневрами, нужно использовать ближний свет и противотуманные фары.

Пешеходам также следует быть осторожными в тот момент, когда они переходят улицу, использовать одежду со световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU