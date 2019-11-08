Володин рассказал жителям Солнечного-2, когда здесь появится новая поликлиника

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-08T13:30:41+03:00

Средства на ее постройку уже заложены в федеральном бюджете [видео]

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В микрорайонах №№7, 9, 10, 11 жилого района Солнечный-2 в Саратове по состоянию на ноябрь 2019 года введено в эксплуатацию 638,7 тыс. кв. м жилья.

Сейчас все жители этих домов обслуживаются в поликлинике №19. Это привело к очередям в медучреждении и к проблемам для людей добраться сюда из новых микрорайонов.

Сегодня, 8 ноября, об этом они рассказали председателю Госдумы Вячеславу Володину, который встретился с местными жителями и узнал, как обстоят дела.

Володин в очередной раз напомнил, что развитием инфраструктуры должны заниматься не только городские власти, но и подрядчики.

Он рассказал, что в 2020 году планируется строительство поликлиники в 10 микрорайоне Солнечного-2. Здание поликлиники будет шестиэтажным.

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Спикер Госдумы обратил внимание на то, что количество планируемых посещений поликлиники в смену обозначено как 500, в то время как изначально речь шла о 600 посещениях. Необходимо разобраться в причине изменения этого проектного параметра, и соответствует ли оно потребностям жителей микрорайона. По мнению Вячеслава Володина, этот вопрос может взять на контроль секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков.

- Николай Васильевич известен своей принципиальной позицией, — подчеркнул Вячеслав Володин.

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В проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Саратовская область включена по этому объекту.

Напомним, в августе 2018 года во время встречи в поселке Солнечный-2 жители рассказали спикеру Госдумы о необходимости дополнительной поликлиники. Сегодня Володин сообщил о предварительных результатах решения этой проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/742616" frameborder="0"></iframe> Социальная инфраструктура в Солнечном-2.

ИСТОЧНИК KP.RU