2019-11-08T11:35:17+03:00
Происшествия

В Саратове женщина пропила телефон подруги и пыталась ограбить старушку

Ее приговорили к пяти годам колонии
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова осудили 36-летнюю женщину. Ее признали виновной в краже и покушении на грабеж.

- Ночью 21 апреля в гостях у знакомой, когда та легла спать, гражданка украла телефон за 4 тыс. рублей, сдала его в комиссионный магазин, а деньги пропила, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Также днем 27 мая она попыталась ограбить старушку. Злоумышленница в магазине увидела, как 94-летняя женщина кладет в кошелек пятитысячную купюру, проследила за ней и зашла в подъезд на улице Пономарева.

Там преступница схватила пенсионерку сзади за шею, сжала ее, забрала пакет с 5 550 рублей и пошла на улицу, где ее задержали прохожие.

Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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