Под Саратовом сельчанин выгородил браконьера и сам угодил под следствие

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-08T11:18:33+03:00

Он сказал суду, что во время охоты злоумышленник был у него в гостях

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В Саратовской области в отношении 45-летнего жителя Базарно-Карабулакского района возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний.

- Мужчину допросили в качестве свидетеля в декабре 2018 года во время суда над 47-летним саратовцем, обвиняемым в незаконной охоте. Гражданин сообщил, что во время преступления злоумышленник был у него дома, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд опроверг показания, в январе 2019 года осудил браконьера и оштрафовал его на 180 тыс. рублей, а также взыскал 640 тыс. рублей за двух убитых лосей и конфисковал снегоход.

Житель Базарно-Карабулакского района до последнего не сообщал, что солгал, а теперь сам стал подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU