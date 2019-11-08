Названы самые вымирающие районы Саратовской области
Глава Саратовстата Вячеслав Сомов назвал районы области, где зафиксирована наибольшая убыль населения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, заметнее всего сократилось население в Лысогорском районе — на 1,7% по сравнению с началом года.
Убыль на 1,6% зарегистрирована в Ершовском и Озинском районах.
Максимальный прирост зафиксирован в Энгельсском районе — на 0,2% и Саратовском — на 0,03%.
- Самые точные сведения о численности населения мы получим во время Всероссийской переписи, — отметил Сомов.
Всего на начало года в области проживало 2,4 млн. За восемь месяцев численность сократилась на 12 тыс. человек.
Напомним, Всероссийская перепись пройдет в октябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU