2019-11-08T11:25:16+03:00
Общество

Названы самые вымирающие районы Саратовской области

С начала года число жителей региона сократилось на 12 тыс. человек
Екатерина Семенова
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Глава Саратовстата Вячеслав Сомов назвал районы области, где зафиксирована наибольшая убыль населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, заметнее всего сократилось население в Лысогорском районе — на 1,7% по сравнению с началом года.

Убыль на 1,6% зарегистрирована в Ершовском и Озинском районах.

Максимальный прирост зафиксирован в Энгельсском районе — на 0,2% и Саратовском — на 0,03%.

- Самые точные сведения о численности населения мы получим во время Всероссийской переписи, — отметил Сомов.

Всего на начало года в области проживало 2,4 млн. За восемь месяцев численность сократилась на 12 тыс. человек.

Напомним, Всероссийская перепись пройдет в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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