Жителям Заводского района будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе
Ресурса не будет также в Волжском районе
Изменить размер текста:
В Заводском и Волжском районах Саратова сегодня, 8 ноября, отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улице Киевская, проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе.
Для местных жителей будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе, 10.
Кроме того, воды не будет в частном секторе на улицах Свирская, Станкостроительная, Белозерская, Холмогорская. А также в многоквартирных домах на Огородной, Ростовской, Федоровской и Усть-Курдюмской.
ИСТОЧНИК KP.RU