Жителям Заводского района будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-08T13:06:20+03:00

Ресурса не будет также в Волжском районе

Изменить размер текста: A A

В Заводском и Волжском районах Саратова сегодня, 8 ноября, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улице Киевская, проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе.

Для местных жителей будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе, 10.

Кроме того, воды не будет в частном секторе на улицах Свирская, Станкостроительная, Белозерская, Холмогорская. А также в многоквартирных домах на Огородной, Ростовской, Федоровской и Усть-Курдюмской.

ИСТОЧНИК KP.RU