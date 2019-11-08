2019-11-08T13:06:20+03:00
Общество

Жителям Заводского района будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе

Ресурса не будет также в Волжском районе
Екатерина Семенова
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В Заводском и Волжском районах Саратова сегодня, 8 ноября, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улице Киевская, проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе.

Для местных жителей будут подвозить воду на улицу Орджоникидзе, 10.

Кроме того, воды не будет в частном секторе на улицах Свирская, Станкостроительная, Белозерская, Холмогорская. А также в многоквартирных домах на Огородной, Ростовской, Федоровской и Усть-Курдюмской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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