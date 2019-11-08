Панков: Появилась информация об участии Абрамовича в рабочей поездке Володина

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-08T10:39:58+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что Вячеслав Володин обсуждал с Романом Абрамовичем строительство Парка покорителей космоса в рамках государственно-частного партнерства.

- Появилась информация об участии Романа Абрамовича в рабочей поездке Вячеслава Володина в наш регион. Насколько знаю, действительно ранее в Москве спикер встречался с ним по вопросу создания Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина. Это крупный инфраструктурный проект, и не исключено, что он может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства. Может быть, так и произойдет. Посмотрим.

А вчера Володин провел пленарное заседание и встретился со студентами и преподавателями МГИМО. На Международной российско-словацкой научной конференции обсуждался вопрос, важный для всех поколений. Необходимо сохранить память о наших отцах и дедах, благодаря которым есть будущее не только у нашей страны, но и у всей Европы. А сегодня с утра проспект Кирова, пляж, Водный стадион. Поликлиника. Работа с людьми и для людей.

Возвращаясь к проекту, отмечу: место рождения Абрамовича — Саратов. А значит, такой проект вполне может состояться, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU