2019-11-08T10:39:58+03:00
Общество

Панков: Появилась информация об участии Абрамовича в рабочей поездке Володина

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что Вячеслав Володин обсуждал с Романом Абрамовичем строительство Парка покорителей космоса в рамках государственно-частного партнерства.

- Появилась информация об участии Романа Абрамовича в рабочей поездке Вячеслава Володина в наш регион. Насколько знаю, действительно ранее в Москве спикер встречался с ним по вопросу создания Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина. Это крупный инфраструктурный проект, и не исключено, что он может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства. Может быть, так и произойдет. Посмотрим.

А вчера Володин провел пленарное заседание и встретился со студентами и преподавателями МГИМО. На Международной российско-словацкой научной конференции обсуждался вопрос, важный для всех поколений. Необходимо сохранить память о наших отцах и дедах, благодаря которым есть будущее не только у нашей страны, но и у всей Европы. А сегодня с утра проспект Кирова, пляж, Водный стадион. Поликлиника. Работа с людьми и для людей.

Возвращаясь к проекту, отмечу: место рождения Абрамовича — Саратов. А значит, такой проект вполне может состояться, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на Nissan сбил мужчину
На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины
В Саратове парень украл через банк онлайн почти 40 тыс. рублей
В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока
В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию, посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»
Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе
«Агростартап» для фермеров
В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
В Марксе Ford Focus сбил велосипедиста
В Саратове открыта точка буккроссинга
В Ртищеве парень угнал машину и устроил аварию
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске «Москвич» сбил пенсионерку