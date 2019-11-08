В математическом флешмобе MathCat будут участвовать австралийцы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-08T10:36:35+03:00

В прошлом году MathCat объединил свыше 18 тыс. участников из 70 субъектов РФ, а также Казахстана и Монголии

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 ноября, в Саратове федеральный оргкомитет всероссийского образовательно-развлекательного флешмоба по математике MathСat рассказал о проведении этой акции и почему она заинтересовала несколько десятков тысяч людей.

- За одним столом собрались Дмитрий Конычев, председатель оргкомитета, Илья Козляков, федеральный администратор площадок, Станислав Маринин — консультант по взаимодействию с телерадиокомпаниями и пресс-атташе Мария Андрофагина, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Флешмоб MathСat придумали в Саратове, впервые его провели в 2014 году в ЛИЕНе. Акция была создана с целью показать, что предмет, который многим запомнился как серый и скучный, может заиграть яркими красками.

Ребятам предлагают решить задачи четырех уровней: от простого к сложному. Каждый из них обозначен своим цветом — белый, зеленый, желтый и красный.

Константин Кноп, разработчик задач, решатель «красного уровня», возглавляет программную комиссию, прямо из Санкт-Петербурга по Skype рассказал о сюрпризах для детей на этот год.

- Мы аккумулируем все лучшее, что было за прошлые годы. Каждый получит то, что ему по силам, — выпускник технического вуза получит практически олимпиадный вариант, если человек учился хорошо, но не особо уверен в своих силах — его ждет задание попроще, — отметил он.

Если красный вариант станет легко решаемым, тогда его бы усложнили или придумали «черный» вариант, идею которого предлагали некоторые участники.

Кроме Кнопа, в комиссию этого года входит также Ольга Лешкова, Елена Антонова, Дмитрий Калинин и Михаил Антипов.

В прошлом году мероприятие объединило свыше 18 тыс. участников из 70 субъектов РФ от Калининграда и Петропавловска-Камчатского, а также Казахстана и Монголии.

Мероприятие в этом году пройдет 30 ноября, на трех площадках Саратова и семи местах в области.

На сегодняшнее утро среди участников есть Австралия, Монголия, возможно Казахстан, 76 субъектов РФ, свыше 80 вузов.

Попробовать свои силы может каждый, для этого нужно зарегистрироваться на сайте флешмоба MathCat и прийти на площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU