Депутат Евгений Ковалев поздравил ветерана со 100-летием

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-08T09:34:10+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев поздравил со 100-летием участника Великой Отечественной войны Дмитрия Васильевича Логашова.

Дмитрий Васильевич прошел войну от начала и до самого ее завершения. После окончания в 1940 году Пензенского противотанкового училища, проходил военную службу в должности командира взвода 103-го отдельного дивизиона 37-й стрелковой дивизии особого Западного военного округа, а затем Западного фронта.

Воевать с немецкими захватчиками начал 25 июня 1941 года в районе города Лепель Витебской области. В июле 1941 года бои под Витебском. В августе 1941 года Дмитрий Васильевич был назначен командиром 1-й стрелковой роты 331-го стрелкового полка. В бою под городом Ельня был ранен. После выздоровления с ноября 1941 года по март 1942 года служил в Москве в 153-м Укрепрайоне командиром 1-го взвода противотанковой батареи. 21 апреля 1942 года в ходе боев под Старой Руссой получил ранение. Затем служба в Московском военном округе, в Горьковской области.

С марта 1945 года — командир батареи 1309-го истребительного артиллерийского полка 46-й истребительной противотанковой бригады 3-го Белорусского фронта. За участие в боях за Кенигсберг личный состав батареи был награжден орденами и медалями. Об окончании войны узнали по рации ночью 8 мая 1945 года. 1309-й полк в это время занимал позиции в районе города Пальмникен, что на берегу Балтийского моря, задача была вести противокатерную оборону.

В конце июня 1945 года 46-я артбригада в полном составе была переброшена по железной дороге в Монгольскую Народную Республику. С 8 августа по 3 сентября 1945 года 1309-й артполк принимал участие в войне с Японией в составе Забайкальского военного округа. Дмитрий Васильевич в это время был на должности второго помощника начальника штаба полка.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими.

Евгений Ковалев поздравил именинника с почетной датой и вручил памятные подарки пожелав Дмитрию Васильевичу крепчайшего здоровья, заботы родных и близких, счастья и тепла и поблагодарил ветерана за мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU