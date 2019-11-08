2019-11-08T09:26:56+03:00
Общество

Панков: Замысел Володина по созданию комфортного городского пространства воплощается в жизнь

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что инициативы Вячеслава Володина по созданию комфортного городского пространства становятся примером для многих городов области.

- В дождливое утро приятно пройтись по обновленному проспекту Кирова. Замысел Володина воплощается в жизнь. Вместе с пешеходной зоной на Волжской, обустроенной набережной с пляжем и бульваром на улице Рахова проспект замкнется в пешеходное кольцо. Это будет единое городское пространство, где есть все для комфорта жителей любого возраста. Володин с общественным советом осмотрел, как идут работы. Напомнил, что стилистическое решение должно быть единым во всем.

Такой же подход спикер применяет в других городах нашей области. Например в Вольске, где обустроен сквер у театра, пешеходная зона, прекрасный городской парк, будет обустроена набережная. И другие города перенимают опыт, участвуют в конкурсах лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В том числе Хвалынск, Ершов. Жители открыто говорят, что многое изменилось к лучшему. И тоже стремятся внести свой вклад в благоустройство: идеями и общественным контролем.

Как ни говори, ветераны правы. Реклама просто уродует красоту проспекта. Володин утверждающе сказал: язык, культура, история — вот на чем держится национальный код, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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