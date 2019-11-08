Житель Ртищева похитил медный кабель на 130 тыс. рублей
В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 28-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в кражах.
Ночью в начале июня мужчина на автомобиле ВАЗ-21093 приехал к предприятию на улице Куйбышева, забрался в один из цехов и с помощью плоскогубцев и гаечного ключа похитил 156 метров медного кабеля.
Сумма ущерба составила 129 694 рубля.
Через несколько дней он точно также приехал к зданию на улице Космодемьянской, по отопительным трубам через технологическое отверстие залез на подстанцию КТП-2. После гаечным ключом открутил два трансформатора тока ТПЛ 10 УЗ, электротехнические алюминиевые шины АДО весом 20,57 кг.
Сумма ущерба составила 54 354 рубля.
Суд отправил его в колонию на 2,5 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU