Житель Ртищева похитил медный кабель на 130 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-08T09:17:49+03:00

Суд отправил его в колонию на 2,5 года

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 28-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в кражах.

Ночью в начале июня мужчина на автомобиле ВАЗ-21093 приехал к предприятию на улице Куйбышева, забрался в один из цехов и с помощью плоскогубцев и гаечного ключа похитил 156 метров медного кабеля.

Сумма ущерба составила 129 694 рубля.

Через несколько дней он точно также приехал к зданию на улице Космодемьянской, по отопительным трубам через технологическое отверстие залез на подстанцию КТП-2. После гаечным ключом открутил два трансформатора тока ТПЛ 10 УЗ, электротехнические алюминиевые шины АДО весом 20,57 кг.

Сумма ущерба составила 54 354 рубля.

Суд отправил его в колонию на 2,5 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU