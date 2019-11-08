2019-11-08T09:17:49+03:00
Происшествия

Житель Ртищева похитил медный кабель на 130 тыс. рублей

Суд отправил его в колонию на 2,5 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 28-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в кражах.

Ночью в начале июня мужчина на автомобиле ВАЗ-21093 приехал к предприятию на улице Куйбышева, забрался в один из цехов и с помощью плоскогубцев и гаечного ключа похитил 156 метров медного кабеля.

Сумма ущерба составила 129 694 рубля.

Через несколько дней он точно также приехал к зданию на улице Космодемьянской, по отопительным трубам через технологическое отверстие залез на подстанцию КТП-2. После гаечным ключом открутил два трансформатора тока ТПЛ 10 УЗ, электротехнические алюминиевые шины АДО весом 20,57 кг.

Сумма ущерба составила 54 354 рубля.

Суд отправил его в колонию на 2,5 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на Nissan сбил мужчину
На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины
В Саратове парень украл через банк онлайн почти 40 тыс. рублей
В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока
В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию, посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»
Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе
«Агростартап» для фермеров
В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
В Марксе Ford Focus сбил велосипедиста
В Саратове открыта точка буккроссинга
В Ртищеве парень угнал машину и устроил аварию
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске «Москвич» сбил пенсионерку