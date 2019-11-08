Ольга Баталина празднует день рождения

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-08T09:06:54+03:00

Она является членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД

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Депутат Государственной думы от Саратовской области Ольга Баталина сегодня, 8 ноября, празднует день рождения.

Баталина родилась в 1975 году в Саратове. Она окончила Поволжскую академию госслужбы и во время учебы уже начала работу помощником по связям с общественностью в аппарате вице-спикера Саратовской областной думы. Также трудилась в администрации Саратова, пресс-службе губернатора. Занимала должности заместителя главы администрации города, проректора Поволжского института управления имени П. А. Столыпина.

Сейчас Ольга Баталина является депутатом Государственной думы седьмого созыва, членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU