Ольга Баталина празднует день рождения
Депутат Государственной думы от Саратовской области Ольга Баталина сегодня, 8 ноября, празднует день рождения.
Баталина родилась в 1975 году в Саратове. Она окончила Поволжскую академию госслужбы и во время учебы уже начала работу помощником по связям с общественностью в аппарате вице-спикера Саратовской областной думы. Также трудилась в администрации Саратова, пресс-службе губернатора. Занимала должности заместителя главы администрации города, проректора Поволжского института управления имени П. А. Столыпина.
.Фото: Александр Уриевский
Сейчас Ольга Баталина является депутатом Государственной думы седьмого созыва, членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU