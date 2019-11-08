2019-11-08T09:06:54+03:00
Общество

Ольга Баталина празднует день рождения

Она является членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД
Екатерина Семенова
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Ольга БаталинаОльга БаталинаФото: Александр Уриевский
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Депутат Государственной думы от Саратовской области Ольга Баталина сегодня, 8 ноября, празднует день рождения.

Баталина родилась в 1975 году в Саратове. Она окончила Поволжскую академию госслужбы и во время учебы уже начала работу помощником по связям с общественностью в аппарате вице-спикера Саратовской областной думы. Также трудилась в администрации Саратова, пресс-службе губернатора. Занимала должности заместителя главы администрации города, проректора Поволжского института управления имени П. А. Столыпина.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Сейчас Ольга Баталина является депутатом Государственной думы седьмого созыва, членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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