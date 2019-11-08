Вячеслав Володин прибыл с визитом в Саратовскую область

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-08T08:18:05+03:00

С рабочим визитом в Саратовскую область прибудет председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Александр Уриевский

Он посетит несколько объектов и обсудит будущие проекты

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В Саратовскую область сегодня, 8 ноября, с рабочим визитом находится председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщает Instagram-канал сторонников спикера ГД volodin.saratov, во время поездки он посетит строительные площадки, встретится с общественными советами и обсудит будущие проекты в регионе.

Корреспондент «КП-Саратов» посетит все объекты вместе с политиком и будет вести прямой репортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU