Вячеслав Володин прибыл с визитом в Саратовскую область
Он посетит несколько объектов и обсудит будущие проекты
С рабочим визитом в Саратовскую область прибудет председатель Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Александр Уриевский
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В Саратовскую область сегодня, 8 ноября, с рабочим визитом находится председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Как сообщает Instagram-канал сторонников спикера ГД volodin.saratov, во время поездки он посетит строительные площадки, встретится с общественными советами и обсудит будущие проекты в регионе.
Корреспондент «КП-Саратов» посетит все объекты вместе с политиком и будет вести прямой репортаж.
ИСТОЧНИК KP.RU