2019-11-08T08:18:05+03:00
Общество

Вячеслав Володин прибыл с визитом в Саратовскую область

Он посетит несколько объектов и обсудит будущие проекты
Ольга Симонова
Поделиться:
С рабочим визитом в Саратовскую область прибудет председатель Госдумы Вячеслав ВолодинС рабочим визитом в Саратовскую область прибудет председатель Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовскую область сегодня, 8 ноября, с рабочим визитом находится председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщает Instagram-канал сторонников спикера ГД volodin.saratov, во время поездки он посетит строительные площадки, встретится с общественными советами и обсудит будущие проекты в регионе.

Корреспондент «КП-Саратов» посетит все объекты вместе с политиком и будет вести прямой репортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24